Pour Aboubakar Cissé, contre l'islamophobie, une grande manifestation prévue à Paris le 11 mai

« rendre hommage à Aboubakar Cissé »

« parce qu’il est musulman »

« pour faire peuple contre toutes les formes de racisme »

« Cette décision, au fond, le tueur ne l’a pas prise tout seul. Cet assassin vit en France, où des membres des gouvernements successifs n’ont eu de cesse d’alimenter l’islamophobie et des scores à deux chiffres du Rassemblement national »

« Il n’y pas d’ambiguïté. Celui qui tue est responsable. Mais celui qui commet un crime raciste le commet toujours dans une ambiance qui le favorise. (…) Les mêmes qui alimentent le climat islamophobe depuis des années feignent de s’émouvoir du sort d’Aboubakar. Ils n’ont pas porté les coups. Mais ils ont répandu l’islamophobie, rendu suspect chaque musulman, et défait les garde-fous »

« Le terrible meurtre d’Aboubakar nous rappelle que l’islamophobie est aujourd’hui au cœur du développement du fascisme en France comme ailleurs. De Trump à Netanyahou, de Modi à Orbán, de Le Pen à l’AFD, la haine des musulmans cimente les stratégies impérialistes et réactionnaires. Il y a quelques mois, nous avons échappé de peu à la formation d’un gouvernement ouvertement d’extrême droite mais ce sursaut, nous le savons, est peut-être provisoire. Le pire reste à craindre »

« la question de l’islamophobie doit être au cœur de toute politique antiraciste, de toute tentative de défaire la progression du fascisme. Si les forces de notre camp ne parviennent pas à démanteler la progression de l’islamophobie au sein de l’État et de nos sociétés, à défaire les lois islamophobes comme la loi séparatisme, alors l’odieux meurtre d’Aboubakar pourrait n’être que le prologue à d’autres horreurs de masse ».

Après le meurtre d’Aboubakar Cissé le 25 avril à la mosquée de la Grand-Combe (Gard), l’heure est à la mobilisation contre la haine antimusulmane. De nombreux rassemblements contre l’islamophobie ont été organisées ces derniers jours à travers la France. Un collectif d’organisations et de personnalités, avec le soutien de La France insoumise (LFI) et du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), appelle à une grande manifestation dimanche 11 mai à Paris pour, tué par un individuet, dénoncent, dans une tribune parue sur Politis lundi 5 mai, les signataires parmi lesquels figurent l’écrivaine Annie Ernaux, l’actrice Adèle Haenel, les humoristes Booder, Blanche Gardin, Waly Dia et Djamil Le Shlag., poursuivent-ils., alertent-ils encore.C’est pourquoiLire aussi :Et aussi :