Coronavirus : avec le confinement, la mosquÃ©e de Lunel mobilisÃ©e pour aider les plus dÃ©munis

« En ces temps difficiles et en cette période de pandémie éprouvante, le confinement devient une difficulté handicapante pour un bon nombre d'entre nous. »

C’est avec la pleine conscience de cette situation que la mosquée de Lunel, dans l’Hérault, se mobilise pour venir en aide aux nécessiteux, à l’heure où le confinement, instaurée pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus en France, est appelée à durer.Depuis vendredi 3 avril, l’Union des musulmans de Lunel (UML), gestionnaire du lieu de culte, a mis en place une banque alimentaire à travers laquelle elle collecte des denrées alimentaires non périssables qui sont, par la suite, redistribuées aux personnes et familles dans le besoin, dans le respect des règles sanitaires en vigueur et des mesures de distanciation sociale.Ainsi, avec l’aide précieuse de bénévoles équipés de masques et de gants, les produits réceptionnés sont nettoyés avec des lingettes désinfectantes avant leur remise aux bénéficiaires. L’ensemble des opérations est réalisé sous des barnums installés dans le parking de la mosquée et divisés en trois zones bien définies, indique-t-on à Saphirnews : une zone de réception des denrées et de stockage, une autre de nettoyage et, enfin, une zone de livraison.