En pleine crise du Covid-19, la mosquÃ©e de Mulhouse se mobilise avec les Restos du cÅ“ur

« qui sera entièrement reversée aux Restos du Cœur de Mulhouse »

A cette fin, et jusqu'au vendredi 10 avril, toute personne désirant apporter son aide est invité à déposer les denrées à la mosquée, les lieux de culte pouvant demeurer ouvertes en France à condition qu'ils ne rassemblent pas plus de 20 personnes et que les gestes barrières puissent êtres respectés.Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer ou désirent limiter leurs déplacements, l'AMAL propose une alternative consistant à participer à une cagnotte en ligne , assure-t-on. Plus de 800 € ont d'ores et déjà été collectés.A l'heure où la mission des associations de bienfaisance est rendue très difficile par les mesures de restrictions et l'absence de bénévoles, l'initiative de l'AMAL est particulièrement bien accueillie.L'organisation d'une telle opération de solidarité n'est pas une première pour l'association. Pas plus tard qu'en février, avant la survenue de la crise sanitaire, elle organisait avec succès une collecte de denrées alimentaires à travers les mosquées de Mulhouse et de son agglomération, et ce pour la troisième année consécutive pour le compte de la Banque alimentaire du Haut-Rhin.