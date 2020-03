Coronavirus : lâ€™Ã©glise Ã©vangÃ©lique de Mulhouse dÃ©nonce Â« une stigmatisation Â» de ses fidÃ¨les

« menaces physiques »

« une stigmatisation »

« et plus généralement de l'ensemble des évangéliques de France ».

« sur place depuis le mardi 3 mars 2020 »

« aucun rassemblement ne s’est tenu depuis lors en dehors des autorisations légales ».

« L'Église est victime d'un virus qui était déjà en circulation. Nous sommes victimes, comme aujourd'hui malheureusement, tout notre pays et d'autres pays comme l'Italie, et bien avant nous, la Chine. Mais responsable non ! Cela fait 25 ans que nous faisons ce rassemblement et jusque-là, prier ensemble et chanter ensemble n'a jamais été un délit »

« Nous ne pouvions rien mettre en œuvre. Monsieur le président Macron était à peu près 300, 400 mètres de chez nous le 18 février

Manifestement, personne n'était au courant de ce qui se passait »

« Je pense qu'à ce moment-là, personne n'était conscient que la chaîne de contamination était déjà en route et qu'elle était probablement déjà active, même avant notre rassemblement. »

« Nous avons déjà au sein de la communauté 17 décès. Nous avons des familles endeuillées, des personnes qui sont dans le coma »

« des personnes qui sont encore hospitalisées »

« un déchaînement sur les réseaux sociaux »

Le pasteur de l’Eglise évangélique de la Porte ouverte chrétienne, qui avait organisé un grand rassemblement religieux à Mulhouse (Haut-Rhin) du 17 au 24 février, dénonce la multiplication desà l’encontre de sa communauté, accusée d’être responsable de la situation sanitaire que traverse la ville, devenue l'un des plus importants clusters de coronavirus en France.L'Eglise, qui avait alors réuni quelque 2 000 fidèles, dénonce, dans un communiqué en date du lundi 23 mars,de sa communauté,Déplorant les fake news circulant autour d'elle, elle a tenu à rappeler qu’elle a annulé ses culteset qu’, signifie également auprès de France Info le pasteur, Samuel Peterschmitt, rappelant qu’à l’époque les mesures barrières n’existaient pas.(pour son discours contre le séparatisme, ndlr)., assure-t-il, avant d'ajouter :et, indique le religieux, lui-même contaminé au Covid-19, qui déplorecontre son église.Le bilan du Covid-19 est chaque jour plus lourd en France et à l’étranger.Lire aussi :Et aussi :