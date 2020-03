Covid-19 en France : le cap du millier de morts franchi, un confinement plus long en vue

« Le confinement est actuellement la seule stratégie réellement opérationnelle, l’alternative d’une politique de dépistage à grande échelle et d’isolement des personnes détectées n’étant pas pour l’instant réalisable à l’échelle nationale »

« Le confinement doit être strictement mis en oeuvre et bénéficier d’une large adhésion de la population, comme ceci semble être le cas. »

La barre symbolique du millier de décès provoqués par le coronavirus a été franchie en France mardi 24 mars. Ce sont 240 morts qui ont été comptabilisés en 24 heures, le plus lourd bilan depuis le début de la crise sanitaire.A ce jour, plus de 22 000 cas de contamination au Covid-19 ont été recensés sur le territoire national.Pour faire face à l'épidémie, un prolongement du confinement se profile. Le conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement préconise un confinement d'une durée d'au moins six semaines, impactant, s'il est décrété, les célébrations religieuses à venir comme le mois du Ramadan. , ont fait savoir les membres du conseil.