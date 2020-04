Covid-19 : une menace mondiale qui exhorte au changement et Ã  lâ€™action, Ã  lâ€™unisson

Points de vue Covid-19 : une menace mondiale qui exhorte au changement et à l’action, à l’unisson Rédigé par AISA ONG, Khaled Bentounès | Samedi 4 Avril 2020 à 18:00









La crise sanitaire liée au Covid-19 qui secoue actuellement l’ensemble des pays du monde est exceptionnelle à plus d’un titre.



Elle nous impose particulièrement de remettre, au centre des priorités, l’être humain, la sacralité de la vie, la préservation et la survie de notre humanité.



Elle nous contraint à sortir de la culture de l’égoïsme et de l’individualisme, en faisant nôtres les souffrances subies, depuis trop longtemps, par les laissé·e·s-pour-compte de la société et de la gouvernance mondiale ; souffrances dont il fût impensable qu’elles touchent aujourd’hui de plein fouet, chacun et chacune d’entre nous, dans sa zone de confort. Face à cette crise sanitaire sans précédent dans l'histoire récente de l'humanité, l'Association Internationale Soufie Alâwiyya (AISA) réaffirme, avec vigueur, l’urgence impérieuse de revenir aux fondements de la Culture de Paix et de l’unité de la famille humaine.La crise sanitaire liée au Covid-19 qui secoue actuellement l’ensemble des pays du monde est exceptionnelle à plus d’un titre.Elle nous impose particulièrement de remettre, au centre des priorités, l’être humain, la sacralité de la vie, la préservation et la survie de notre humanité.Elle nous contraint à sortir de la culture de l’égoïsme et de l’individualisme, en faisant nôtres les souffrances subies, depuis trop longtemps, par les laissé·e·s-pour-compte de la société et de la gouvernance mondiale ; souffrances dont il fût impensable qu’elles touchent aujourd’hui de plein fouet, chacun et chacune d’entre nous, dans sa zone de confort.

Nous rassembler autour de valeurs universelles partagées



Outre le respect scrupuleux des directives sanitaires et des règles de confinement émises par les autorités, elle nous invite à développer, dans la durée, des solidarités nouvelles en passant de la culture du « Je » à la culture du « Nous », à nous rassembler autour de valeurs universelles partagées, dans le respect de l’unité et de la riche diversité de la famille humaine.



Dans cette perspective, AISA ONG Internationale réitère, aujourd’hui plus que jamais, son appel à



L’humanité dans son histoire a traversé de nombreuses épreuves, guerres, famines, maladies, prophéties annonçant la fin du monde, et à chaque fois dans un réflexe de survie, elle a su y faire face et affronter les défis.



« La maladie est en toi, et tu ne vois rien.

Le remède ne peut venir que de toi, et tu n’en sais rien.

Tu crois que tu n’es rien de plus qu’un corps minuscule,

Alors qu’en toi se trouve le Macrocosme avec une majuscule. »



Sagesse du Cheikh al-Alawi



Vivifions la Journée internationale du vivre ensemble en paix ! Si cette crise révèle au grand jour l'extrême vulnérabilité de nos paradigmes socio-économiques, elle s'avère néanmoins une opportunité inédite à saisir pour repenser et bâtir, ensemble, les uns avec les autres, le monde de demain, sur des bases nouvelles plus fraternelles et plus respectueuses du Vivant.