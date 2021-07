Vaccins contre la Covid-19 à l'heure du Ramadan : la Grande Mosquée de Paris veut rassurer

« la commission des imams de la Grande Mosquée de Paris, sans pouvoir vérifier cette assertion, considère qu’il n’y a aucun risque particulier »

« Il est établi que le vaccin administré par injection intramusculaire n’a pas d’incidence sur le jeûne car il n’a pas un caractère nutritif. En effet, toute injection sous-cutanée, intra-musculaire, intra-osseuse ou intra-articulaire à des fins non nutritionnelles n’invalide pas le jeûne. »

« La commission des imams de la Grande Mosquée de Paris rappelle également que l’islam accorde une grande importance au caractère sacré et à la préservation de la vie humaine »

« En conséquence, les efforts visant à protéger la vie humaine contre toute forme de danger et de préjudice, comme le développement de vaccins, sont fortement encouragés par l’islam. Le vaccin contre la Covid-19 fait partie des médicaments préventifs fortement recommandés par la foi islamique, particulièrement en période d’épidémie. »

« La commission des Imams de la Grande Mosquée de Paris incite les musulmans de France à assumer leurs responsabilités citoyennes et religieuses en préservant leur santé et celle des autres. Le musulman rend compte à son Créateur pour sa santé, qui est un dépôt qu’Allah lui a légué. »

Alors que la propagation du coronavirus gagne du terrain en France, la Grande Mosquée de Paris a émis mardi 30 mars, un avis religieux pour rassurer les français de confession musulmanes sur la composition des vaccins contre le virus, à l'instar de nombreuses autorités religieuses à travers le monde lors du lancement des campagnes de vaccination Dans un communiqué signé du recteur Chems-Eddine Hafiz, son institution affirme s’appuyer sur les déclarations des laboratoires Pfizer, AstraZeneca et Moderna, qui ont assuré en décembre dernier que leurs vaccins ne contenaient aucune gélatine de porc. En ce sens,Elle a également tenu à rappeler que la vaccination n'empêche pas la pratique du jeûne :Si la commission souhaite, via cet avis religieux, apaiser les esprits, elle veut également inciter les musulmans à se faire vacciner pour lutter contre la propagation du virus , invoquant leurs devoirs citoyens et religieux., écrit-elle., insistent les cadres religieux.Lire aussi :Et aussi :