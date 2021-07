Nantes : un incendie criminel vise la mosquée Arrahma avant le mois du Ramadan

fajr

Juste avant le mois du Ramadan, la nouvelle tombe mal pour les musulmans de Nantes. La mosquée Arrahma a été la cible d’un incendie d’origine criminelle dans la nuit de jeudi 8 au vendredi 9 avril, avant la prière de l’aube (). Des poubelles ont été placées devant une des portes de la façade de l'édifice religieux avant d’être incendiée. La porte a été fortement endommagée tandis que les murs ont été noircis.Remerciant les sapeurs-pompiers pour, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fait savoir qu’une enquête est en cours pour établir les faits., a-t-il fait savoir via Twitter vendredi 9 avril., a fait valoir la maire Johanna Rolland.De son côté, le député de Loire-Atlantique, François de Rugy, s’est rendu sur place avec son suppléant Mounir Belhamiti afin d’exprimer sa solidarité et son soutien aux responsables de la mosquée., a-t-il affirmé.La Grande Mosquée de Paris a exprimé. Elle a appelé les autorités àet à, a conclu l’institution.Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a aussicondamné l’incendie criminel et a expriméLire aussi :