Latifa Ibn Ziaten, une Marianne de la République de notre temps honorée

Depuis la création de l'association Imad pour la jeunesse et la paix, l'activiste franco-marocaine de confession musulmane, qui porte le foulard depuis la mort de son fils en signe de deuil, ne cesse inlassablement de délivrer un message de fraternité auprès de milliers de jeunes pour apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre toutes les formes d'obscurantisme et d'extrémisme.Par ses engagements et actions multirécompensés, dernièrement du prix Zayed pour la fraternité humaine décernée par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb, Latifa Ibn Ziaten incarne pleinement les valeurs de citoyenneté. C'est pourquoi elle a été choisie sans difficulté pour faire partie des 109 Mariannes. Du sang neuf pour la République qu'il fait bon, avec tant d'autres femmes de tous horizons, de promouvoir.Lire aussi :Et aussi :