Diversité : 109 Mariannes exposées au Panthéon pour « renouveler les visages de la République »

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes lundi 8 mars, un double-hommage est rendu aux femmes et à la diversité qui font la France au travers de l'expositioninaugurée jeudi 4 mars sur le parvis du Panthéon par la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa.Si, en leurs temps, Brigitte Bardot, Laetitia Casta ou encore Mireille Mathieu avaient prêté leurs traits au mythique buste de Marianne, la volonté de son ministère est de promouvoir, en 2021,. On retrouve ainsi dans le lot Amandine Petit, Miss France 2021, et sa première dauphine April Benayoum, mais aussi des femmeset qui incarnent l'image d'une France plurielle.S'y trouvent la fondatrice de l’association Imad pour la jeunesse et pour la paix Latifa Ibn Ziaten, la réalisatrice Leïla Sy , la femme rabbin Delphine Horvilleur, l'imame Kahina Bahloul , l'avocate Danielle Mérian , l'écrivaine Rachel Khan, la journaliste Sonia Mabrouk, ou encore l’astrophysicienne Fatoumata Kebe (voir vidéo plus bas).Artistes, ingénieures, professionnelles de santé, caissières, entrepreneures, secouristes, policières, femmes naturalisées ou encore élues et responsables associatives..., a déclaré Marlène Schiappa au cours de son discours d'inauguration. Plusieurs d'entre les Mariannes se sont ainsi illustrées par leur engagement, sous diverses formes, au plus fort de la crise sanitaire du Covid-19 comme Chabrielle Tchicaya Nzinga, aide-soignante originaire du Congo., fait savoir cette femme.