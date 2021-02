Latifa Ibn Ziaten et Antonio Guterres, premier lauréats du Prix Zayed pour la fraternité humaine

« Je suis très heureuse et émue de vous annoncer que le Prix "Zayed Award for Human Fraternity" vient de m’être décerné. Cette prestigieuse distinction décernée demain par Son Eminence Dr. Ahmed Al-Tayeb et Sa Sainteté le Pape François m’honore et me touche infiniment. »

La première édition de la Journée internationale de la fraternité humaine va être célébrée jeudi 4 février. A cette occasion, l'activiste franco-marocaine contre l'extrémisme religieux, Latifa Ibn Ziaten , et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont été désignés pour être les premiers lauréats du prix Zayed pour la fraternité humaine (ZAHF) d'une valeur d'un million de dollars (832 000 euros)., a fait savoir, mercredi 3 février, Latifa Ibn Ziaten via Twitter.La fondatrice de l'association Imad pour la jeunesse et pour la paix, qui a perdu l'un de ses fils lors des attentats de Toulouse en 2012, et le représentant des Nations unies ont été sélectionnés par un jury composé d'un groupe d'experts internationaux indépendants, de deux représentants nommés par le Haut-Commissariat pour la fraternité humaine, d'un représentant de l'ONU, du Vatican et du Bureau du Grand Imam d'Al-Azhar pour recevoir une récompense qui vise à célébrer les personnalités œuvrant en faveur de paix et de la coexistence.C'est dans un contexte marqué par la crise sanitaire qu'Antonio Guterres et Latifa Ibn Ziaten recevront leur récompense à l'occasion d'une cérémonie virtuelle retransmise en direct du Mémorial du Fondateur à Abu Dhabi.Cette distinction, inspirée des suites de la signature, aux Émirats arabes unis, du Document sur la Fraternité humaine le Pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar le 4 février 2019, leur sera remise lors d'une cérémonie retransmise en direct du Mémorial du Fondateur à Abu Dhabi.Cette remise de prix devrait est appelé à être un évènement annuel selon des propos tenus par le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, lors du premier anniversaire de cette signature entre les deux chefs religieux.