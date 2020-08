Livres Lettres à la Lune, de Fatoumata Kebe Reçu à Saphirnews Rédigé par Myriam Attaf | Vendredi 28 Août 2020 à 09:00





L'avis de Saphirnews Lettres à la Lune .



Elle choisit ici de nous partager quelques fragments de récits littéraires et mythologiques autour de l’objet céleste. Son objectif ? Nous montrer combien cet astre est une muse ancestrale et généreuse.



Le roman compile différents extraits de textes littéraires qui ont façonné la culture populaire de chaque continent, tous inspirés par la Lune. Des contes africains aux mythes grecs, en passant par les allusions romanesques ou musicales des auteurs et artistes les plus célèbres, Fatoumata Kebe nous offre un beau voyage dans le temps, dans l’espace et dans l'imaginaire d’hommes et de femmes exaltés par la présence d'un astre qui fascine et inspire. L’astrophysicienne et spécialiste des débris spatiaux, Fatoumata Kebe, n’a pas fini de nous raconter la Lune. Un an après la sortie de son ouvrage « La Lune est un roman » , elle revient en 2020 avec un deuxième livre intituléElle choisit ici de nous partager quelques fragments de récits littéraires et mythologiques autour de l’objet céleste. Son objectif ? Nous montrer combien cet astre est une muse ancestrale et généreuse.Le roman compile différents extraits de textes littéraires qui ont façonné la culture populaire de chaque continent, tous inspirés par la Lune. Des contes africains aux mythes grecs, en passant par les allusions romanesques ou musicales des auteurs et artistes les plus célèbres, Fatoumata Kebe nous offre un beau voyage dans le temps, dans l’espace et dans l'imaginaire d’hommes et de femmes exaltés par la présence d'un astre qui fascine et inspire.

Présentation de l'éditeur Fatoumata Kebe est astronome. Après le succès de La Lune est un roman , qui confrontait les découvertes scientifiques les plus récentes aux mythologies qui les ont annoncé, la docteur en astronomie a eu l’idée de raconter la lune a travers la littérature.



Ecrire le roman de la lune en réunissant les plus beaux, les plus poétiques et les plus méconnus des textes ayant pris pour muse cette planète qui n’en est pas une. Des livres sacrés des Aztèques aux intuitions d’Hergé, en passant par Cyrano de Bergerac, Shakespeare ou les Pink Floyd, voici le roman de la Lune par ceux qui l’ont célébré en prose, en vers ou en musique.



L'auteure Devenu docteure en astronomie à la Sorbonne-Université à 31 ans seulement, formé à l’ingénierie spatiale à l’Université de Tokyo, Fatoumata Kebe est spécialiste de la trajectoire des débris spatiaux. Avec son association Ephémérides, elle organise des ateliers d’astronomie principalement dans des quartiers sensibles. Fatoumata Kebe milite également au sein de plusieurs organisations visant à promouvoir les femmes dans les milieux scientifiques.

Fatoumata Kebe, Lettres à la Lune , Stakline & Cie, juillet 2020, 180 pages, 12,99€



Myriam Attaf