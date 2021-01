Culture « Nos Daron.nes », une web-série pour raconter une autre histoire de l'immigration et de la France Rédigé par Myriam Attaf | Mercredi 20 Janvier 2021 à 12:05

Avec la web-série « Nos daron.nes » produit par le réseau de de jeunes acteurs issus des quartiers populaires Ghett'Up, les troisième et quatrièmes générations de l'immigration sont invitées à se pencher sur l'histoire de ceux qui les ont précédés. Pour apprendre de ces récits, mais surtout pour les porter fièrement et permettre aux plus jeunes de se réapproprier leurs héritages qui, eux aussi, font l'histoire de France.



Le lancement de l'initiative le 1er janvier n'est pas anodin : il s'agit de la date de naissance par défaut de milliers d'immigrés, hommes et femmes, inscrite par l'Etat français sur leurs papiers. « Nos Daron.nes » invite les internautes à balayer des idées reçues sur l'immigration en se penchant sur des histoires et des parcours personnels divers. L’intime et l’amour filial s’invitent dans ces échanges dont le but est de « pousser » la « jeunesse héritière de l'immigration à se réapproprier son histoire à travers celles de ses parents pour mieux dessiner son avenir et contribuer aux différents débats contemporains qui en découlent » , explique Ghett’Up.



« Quand on est arrivé à Roissy, on s'est dit : ça y est, on est au paradis ! » , raconte-t-elle. Son parcours d'intégration en France n'a néanmoins pas été un long fleuve tranquille, tout particulièrement en raison de la barrière de la langue.



C’est cette histoire que Danny Tum partage avec sa fille Sothany, née en France il y a 24 ans. Au cours de la conversation, mère et fille répondent à tour de rôle aux mêmes questions : Quel était ton rêve à 12 ans ? Que penses-tu de la France ? Chacune partage son expérience, échangeant des regards tantôt timides, tantôt complices. Si la mère livre un témoignage empli d'humilité et de révérence pour son pays d'accueil, sa fille parle avec assurance mais aussi avec gratitude tant pour le pays qui l’a vu naître que celle qui a vu naître sa mère. Le premier épisode , précédé d’une interview, est consacré au voyage et à l’arrivée en France de Dany Tum, une mère de famille d’origine cambodgienne. Dans cette interview, elle fait don d’un bout de sa vie avec pudeur et humilité. Elle raconte avec des mots simples la guerre et son périple vers l'Europe. Elle, qui a fui le régime des Khmers rouges dans les années 1970 à l’âge de 14 ans avec sa mère, voyait dans le pays des droits de l’Homme une terre promise., raconte-t-elle. Son parcours d'intégration en France n'a néanmoins pas été un long fleuve tranquille, tout particulièrement en raison de la barrière de la langue.C’est cette histoire que Danny Tum partage avec sa fille Sothany, née en France il y a 24 ans. Au cours de la conversation, mère et fille répondent à tour de rôle aux mêmes questions : Quel était ton rêve à 12 ans ? Que penses-tu de la France ? Chacune partage son expérience, échangeant des regards tantôt timides, tantôt complices. Si la mère livre un témoignage empli d'humilité et de révérence pour son pays d'accueil, sa fille parle avec assurance mais aussi avec gratitude tant pour le pays qui l’a vu naître que celle qui a vu naître sa mère.

« Toi aussi, tu peux être fière de toi ! » « Que pensez-vous avoir apporté à la France ? » , lui demande-t-on. Là, elle hésite et cherche ses mots avant laisser tomber un « rien » .



« Je ne suis pas d’accord ! Grâce à toi, la France est multiculturelle et ça, c’est super important. On t’a fait travailler dans des trucs que personne ne voudrait faire et pourtant tu y vas tous les jours, avec le sourire ! » , défend Sothany. « J’aimerais bien que tu te vois avec mes yeux pour que tu te rendes compte que toi aussi, tu peux être fière de toi » , ajoute-elle, déterminée à porter fièrement son histoire et celle de sa maman.



Pour l'historienne « Nos Daron.nes » , cette fierté dont fait preuve Sothany est indispensable. Plus de 60 ans après les mouvements de décolonisation, il faut transmettre, rappeler à la France son identité multiple pour qu’elle ose enfin regarder droit dans les yeux ceux qui font partie de son passé, de son présent et construiront son avenir.



« On nous demande d’être des Français sereins et de croire que nos noms, nos corps, nos cheveux, nos religions, notre bouffe... Tout ça ne renvoie pas à des imaginaires qui restent à décoloniser, y compris dans nos propres imaginaires d’héritiers de l’immigration post-coloniale parce que, dans notre corps, cohabitent le dominant et le dominé » , explique la chercheure associée à l’Unité de recherche Migration et Société (URMIS) rattachée à l'université de Nice Sophia Antipolis. Parmi les questions posées, une en particulier laisse Danny Tum sans réponse., lui demande-t-on. Là, elle hésite et cherche ses mots avant laisser tomber un, défend Sothany., ajoute-elle, déterminée à porter fièrement son histoire et celle de sa maman.Pour l'historienne Naïma Yahi , également marraine de, cette fierté dont fait preuve Sothany est indispensable. Plus de 60 ans après les mouvements de décolonisation, il faut transmettre, rappeler à la France son identité multiple pour qu’elle ose enfin regarder droit dans les yeux ceux qui font partie de son passé, de son présent et construiront son avenir., explique la chercheure associée à l’Unité de recherche Migration et Société (URMIS) rattachée à l'université de Nice Sophia Antipolis.

« fierté des parents, de la culture d'origine » .



« A moins de faire du révisionnisme historique, nous sommes intriqués dans l’histoire de France. C’est tout ce que j’ai à offrir à la France. C’est la réalité de nos héritages » , déclare l'historienne. C'est pourquoi « il faut porter fièrement nos histoires singulières qui nourrissent dans un même lit une histoire collective » , déclare la chercheure pour qui il faut « s’incruster dans la photo de famille » France pour « définitivement » faire des héritiers de l’immigration des Français à part entière.



Myriam Attaf