Avec « Images de migrations », des films et des chercheurs pour regarder les migrants autrement

« Qu’attendons-nous encore des images de migrations ? Elles saturent nos écrans de longue date. Et nos regards, un temps accrochés par quelques visions-chocs, finissent par glisser sur ces figures d’hommes, de femmes et d’enfants qui rongent leur frein dans les camps et les campements, affrontent les océans et les déserts, frappent à nos portes. Images devenues rituelles, toile de fond invisible à force d’être vue. »



C’est à partir de ce constat sans appel que l’Institut Convergences Migrations (ICM) organise du 7 au 11 octobre le festival « Images de migrations : des films et des chercheurs » , avec l’ambition de « décaper le regard, élargir la focale, croiser les points de vue, emprunter des chemins inédits où le constat le plus implacable se charge de poésie, où l’image porte l’analyse au lieu de l’expédier » , avec l’aide de chercheurs « choisis pour leur expérience du terrain mais aussi pour leur capacité à la partager ».



En leur présence, des documentaires et de fictions seront projetés dans plusieurs cinémas franciliens mais aussi à Calais, Clermont-Ferrand et Marseille afin de déconstruire des stéréotypes et des fantasmes, faire parler et réfléchir. Une vingtaine de documentaires et de fictions traitant de la question migratoire comme Piazza Vittorino . Signé du réalisateur américain Abel Ferrara, qui a reçu le Grand Prix de la Mostra de Venise en 2005, il sera présenté pour la première fois en France lors du festival.