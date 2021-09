Après l’attaque de London, la solidarité affichée des Canadiens à la famille des victimes

sadaqa jariya

« Les membres de la famille proche décideront de la manière dont seront utilisés les fonds. Ils publieront une déclaration pour en informer tout le monde »

C'est un bel élan de solidarité qui a vu le jour après la disparition tragique de quatre membres d'une famille de confession musulmane, tuée dans une attaque à la voiture-bélier préméditée à London, ville située dans la province de l'Ontario. Aux lendemains du drame qualifié comme un attentat terroriste par le gouvernement, plusieurs milliers de citoyens canadiens ont fait preuve d'une immense générosité.Une cagnotte mise en ligne par la mosquée de London que fréquentait les victimes a permis de réunir plus d'un million de dollars canadiens (plus de 678 000 euros) auprès 18 675 donateurs. Cette cagnotte soutenue par la branche canadienne de l'ONG musulmane Islamic Relief et le Conseil national des canadiens musulmans (NCCM), a pour objectif de récolter des dons qui serviront à répondre aux besoins du seul survivant de l'attaque, Fayez Salman, jeune garçon de neuf ans, mais aussi à réaliser des actions solidaires et humanitaires qui bénéficieront aux défunts dans le cadre d'une aumône continue (). C'est Islamic Relief qui sera chargé de distribuer les dons dans des opérations pour lesquelles la famille aura donné son accord.Une deuxième cagnotte , cette fois lancée à l'initiative d'une voisine qui indique avoir côtoyé les victimes pendant 12 ans, et approuvée par des membres de leur famille, a elle aussi rencontré un beau succès. Si la famille des victimes a précisé ne pas avoir besoin d'aide pour financer les funérailles, elle a en revanche donné son feu vert à une cagnotte exclusivement réservée à la collecte d'unePlus de 13 000 donateurs ont permis de réunir près de 700 000 dollars canadiens (environ 473 000 euros)., signifie-t-on.