Canada : Justin Trudeau dénonce « un attentat terroriste » contre les musulmans à London

« terroriste »

« Leurs vies ont été emportées dans un acte de violence brutal, lâche et éhonté. Ce meurtre n'était pas un accident. Il s'agissait d'un attentat terroriste, motivé par la haine, au cœur d'une de nos communautés »

«​ Ce n'est malheureusement pas un cas isolé »

« On ne doit pas s’habituer à cette violence. On ne doit pas se laisser désensibiliser. On ne peut pas accepter que ça devienne normal. Chaque fois qu’on est témoin de cette haine, on doit la dénoncer. »

« un pilier »

« Nous devons comprendre que la destruction d’une famille d’une manière aussi brutale et horrible est une chose contre laquelle nous devons tous nous dresser »

« Nous devons nous opposer à la haine et à l’islamophobie et sensibiliser nos communautés et l’ensemble du spectre politique. »

Avant sa venue, le chef du gouvernement a qualifié l’attaque deà la Chambre des communes, où s’est tenue une minute de silence en hommage aux victimes., a-t-il signifié., a-t-il aussi déclaré, en évoquant l'attentat à la mosquée de Québec mais aussi le meurtre d'un fidèle devant une mosquée de Toronto en septembre 2020 et les attaques contre les musulmanes noires portant le voile à Edmonton en mars 2021.Selon des éléments communiqués par la famille, le père décédé, 46 ans, était physiothérapeute. Son épouse, 44 ans, préparait son doctorat en génie civil à l’Université Western. Leur fille de 15 ans était à l’école secondaire tandis que la grand-mère paternel, 74 ans, était considéré commede la famille, peut-on lire sur une page de collecte de fond qui a recueilli plus de 330 000 dollars (225 000 €). Le seul survivant de l’attaque est le jeune enfant du couple, âgé de 9 ans, grièvement blessé.*, a fait savoir la famille.*La famille a lancé un appel au grand public à ne pas diffuser les identités et les photos de famille sur les réseaux sociaux. Saphirnews respectera ce choix.Lire aussi :