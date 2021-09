Canada : ce qu'on sait de l'attaque au camion-bélier qui a fauché une famille musulmane

Depuis l'annonce du drame, les condamnations pleuvent au Canada. « Je suis horrifié par les nouvelles en provenance de London, en Ontario. Aux proches des personnes terrorisées par l’acte de haine d’hier, on est là pour vous. On est aussi de tout cœur avec l’enfant qui est toujours à l’hôpital et on pense à lui pendant son rétablissement » , a signifié via Twitter le Premier ministre Justin Trudeau.



« À la communauté musulmane de London et aux musulmans de tout le pays, sachez que nous sommes à vos côtés. L’islamophobie n’a sa place dans aucune de nos communautés. Cette haine est insidieuse et méprisable - et elle doit cesser. »



« L'islamophobie a des conséquences. Entendre la nouvelle d'une autre famille musulmane attaquée, ciblant 5 personnes et en tuant 4, est douloureux » , a fait savoir Ahmed Hussen, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. « C'est douloureux en tant que père. C'est douloureux en tant que musulman. C'est douloureux en tant que Canadien. »



*Mise à jour : La famille dont l'identité a été dévoilée mardi 8 juin par les proches est originaire du Pakistan. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a dénoncé, pour sa part, un « acte de terrorisme condamnable » qui « révèle l’islamophobie croissante dans les pays occidentaux » , et affirme que l’islamophobie « doit être combattue de manière holistique par la communauté internationale ».