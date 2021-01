Au Canada, le 29 janvier devient la Journée nationale d’action contre l’islamophobie

« l’obligation de se souvenir de ces victimes et la responsabilité de contrer la discrimination et de continuer à bâtir un Canada plus inclusif »

« Cette journée nationale de commémoration (...) nous permettra non seulement de ne jamais oublier cet horrible événement, mais également de poursuivre nos actions pour rendre ce pays plus ouvert et inclusif d’un océan à l’autre »

« que le 29 janvier soit déclaré Journée nationale de commémoration et d’activités concernant l’islamophobie et toute autre forme de discrimination religieuse»

Le gouvernement fédéral du Canada a décidé que le 29 janvier sera la Journée nationale de commémoration de l’attentat de Québec et d’action contre l’islamophobie. La mesure a été annoncée par le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, à la veille du quatrième anniversaire de cette effroyable attaque qui a coûté la vie à six personnes, et blessé 19 autres.Le ministre du Patrimoine a rappelé que les Canadiens ont. Un avis partagé par la ministre de la Diversité, Bardish Chagger., a-t-elle déclaré dans un communiqué.Cette initiative fait suite à une demande exprimée par une centaine d’associations dont le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) mais aussi d’un comité parlementaire. En 2018, ce dernier avait recommandé dans un rapport. Une requête à l’époque ignorée par le gouvernement de Justin Trudeau.Lire aussi :