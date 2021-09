Canada : l'émotion exprimée devant la mosquée de London après l'attaque islamophobe

« Cette ville est ma ville, et ce pays est mon pays, comme London est votre ville et le Canada, votre pays. Ne permettez à personne de penser autrement à cause de la couleur de votre peau, de votre foi ou du lieu où vous êtes né. C'est notre ville et nous n'allons pas laisser la haine nous effrayer, nous intimider ou nous diviser »

« Il n'y a pas de mots qui puissent effacer la douleur et la colère de cette communauté (musulmane). Il n'y a pas de mots qui puissent fixer l'avenir de ce petit garçon à qui son avenir a été enlevé. Mais sachez ceci : vous n'êtes pas seuls. Tous les Canadiens pleurent avec vous et sont à vos côtés ce soir et toujours »,

« Quand une personne blesse quiconque d’entre nous (…), nous devons tous nous lever et dire non. Non au racisme et à l’islamophobie. Non à la terreur et au racisme. (…) Que la paix et les bénédictions soient sur vous. »

Des milliers de personnes – plus de 10 000 personnes – se sont rendues devant la mosquée de London mardi 8 juin où un rassemblement a été organisé par les responsables du lieu de culte en mémoire des victimes musulmanes de l'attaque à la voiture-bélier survenue deux jours plus tôt. Des prières ont été réalisées, des invocations ont été faites et des appels à l'action contre l'islamophobie et la haine lancés depuis la tribune où se sont succédé des activistes et des responsables associatifs., a lancé Bilal Rahhal, un des responsables de la London Muslim Mosque.Le Premier ministre, Justin Trudeau, qui a dénoncé « un attentat terroriste » à caractère islamophobe, a fait acte de présence.a-t-il assuré devant la foule, après avoir déposé une gerbe de fleurs devant la mosquée.