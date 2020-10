Après le discours sur le séparatisme, « l’heure est venue de passer aux actes et de se donner les moyens d’une politique »

« L’heure est grave et que notre société est à un tournant. Il lui faut décider d’une orientation positive pour l’ensemble des citoyens et définir un projet de société qui ait l’adhésion de tous (ou au moins du plus grand nombre) à un moment où notre monde change et où il faut inventer une nouvelle manière de "faire société" dans une démocratie »

« lutte »

« nous met dans une logique de combat et de confrontation ». « J’aurai préféré que le titre même du discours du président mette non pas en évidence un "contre" mais un "pour" »,

« Une fois dénoncé l’islam radical et l’islam politique, mettons en valeur et favorisons cet islam spirituel qui donne sens à la vie de millions de nos concitoyens », déclare Vincent Feroldi. « Le discours présidentiel propose des orientations pour l’élaboration d’un projet de loi auquel les cultes seront associés – c’est heureux ! - et annonce des décisions concernant l’étude des civilisations musulmanes, l’enseignement de la langue arabe, la formation des imams. L’heure est venue de passer aux actes et de se donner les moyens d’une politique »

, affirme Vincent Feroldi, directeur du Service national des relations avec les musulmans (SNRM), dans une interview pour Saphirnews réalisée après la publication de l’encyclique Fratelli Tutti. Appelé à réagir sur les impressions que lui laisse le discours d’Emmanuel Macron contre les séparatismes prononcé le 2 octobre en région parisienne, le prêtre estime que le mot, central dans la stratégie gouvernemental exposée par le chef de l’Etat,indique-t-il., souligne-t-il.