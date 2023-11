Face aux tragÃ©dies, dÃ©ployons la force de vie de lâ€™hospitalitÃ© pour quâ€™elle soit le signe de notre humanitÃ©

« hôte »

Ainsi, l'hospitalité n'est plus aujourd'hui un simple sujet de réflexion pour un colloque où s'échangeraient des points de vue. Le mot est là comme une béance qu'il nous faut absolument remplir d'une pensée forte animée d'une volonté tout aussi forte pour redonner à notre civilisation sa dignité.Pour y parvenir, nos deux traditions chrétienne et musulmane ne peuvent que s'unir autour de la figure d'Abraham, éternel étranger sur cette terre dont il est l'hôte, mais où il devient lui-même hôte pour avoir ouvert sa tente aux étrangers de passage, les avoir accueillis, honorés et en avoir en retour reçu la bénédiction. Ainsi figure de l'étranger, il est en même temps figure de l'hospitalité, réunissant les deux faces du motlui donnant toute son épaisseur, sa richesse et sa complexité.C'est sous le regard de cette figure tutélaire que ce colloque se propose d'explorer l'hospitalité autant dans ses aspects théologiques pour chacune de nos confessions que juridiques – l'hospitalité envisagée comme un droit de l'Homme – et sociétaux : comment est perçue et vécue la notion dans nos sociétés et quelles sont les conséquences de cette perception.Nous essaierons aussi de ne pas oublier que nous sommes nous-mêmes des hôtes sur notre planète et qu'il nous appartient de réfléchir à la manière dont nous vivons cette hospitalité, dans notre relation avec le vivant, et peut-être d'esquisser une réflexion sur le respect dû à l'hôte qu'il soit l'accueillant ou l'accueilli.L'hospitalité est au cœur et au carrefour de nos deux cultures et nous voulons, en explorant toutes ses facettes, qu'elle puisse déployer en nous toute sa dimension, toute sa force de vie pour qu'elle soit réellement le signe de notre humanité.*****etsont présidents du Groupe d'amitié islamo-chrétienne (GAIC) qui organise en novembre et en décembre 2023 la 23e édition des Semaines de rencontres islamo-chrétiennes (SERIC) autour du thème de l'hospitalité. Les événements sont consultables ici.