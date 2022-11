La fraternité au cœur des Semaines de rencontres islamo-chrétiennes 2022

« L’intuition ayant présidé à la création d’une Semaine de rencontres, en 2001, était de donner un élan aux diverses rencontres suscitées par les membres de l’association en les rassemblant dans le temps. Ce faisant, l’ensemble devenait comme une gerbe où chaque fleur reçoit aussi son éclat des couleurs des autres »

« L’intuition était bonne ; elle a permis d’étendre la manifestation à plusieurs pays européens dans les années 2010. Puis, les crédits obtenus des instances de l’Europe ayant tari, seule la Belgique a continué à accompagner la France sur sa lancée. Aujourd’hui, après le coup d’arrêt et les restrictions imposés à tous les rassemblements de personnes à cause du Covid, le GAIC doit redoubler d’énergie pour relancer les rencontres, animé par la certitude que les vicissitudes politiques, climatiques et religieuses les rendent plus nécessaires que jamais »

L’heure des Semaines des rencontres islamo-chrétiennes (SERIC) a sonné. A l’origine de cette manifestation d’ampleur nationale organisée maintenant depuis 22 ans se trouve le Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC), créé en 1993. , racontent à Saphirnews les organisateurs., déclare-t-ils.