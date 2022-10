Après les Emirats, le pape François au Bahreïn avec le souci de renforcer le dialogue avec les musulmans

Sont également prévues vendredi 4 novembre une rencontre œcuménique et une prière pour la paix à la cathédrale Notre-Dame d’Arabie, la plus grande église catholique du Golfe. Inaugurée en décembre 2021, elle peut accueillir 2 300 personnes.Les samedi 5 et dimanche 6 novembre, ses journées seront entièrement consacrées aux catholiques du pays, pour la plupart des expatriés et travailleurs immigrés, avec la célébration d’une messe dans le stade national suivie d'une visite de l’école du Sacré-Cœur. Sur le 1,2 million d’habitants que compte l’archipel de Bahreïn, environ 140 000 sont chrétiens. Près de 80 000 d'entre eux sont catholiques, représentant alors 6,5 % de la population. Une rencontre avec des responsables et fidèles catholiques est prévue à l’église du Sacré-Cœur de Manama, la capitale, avant son retour à Rome.Un mois après sa participation au Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles au Kazakhstan, le souverain pontife confirme ainsi sa volonté de promouvoir plus que jamais le dialogue interreligieux. Après sa visite aux Émirats arabes unis en février 2019, il était le premier pape à se rendre dans la péninsule arabique. Les Emirats ont établi des relations avec le Vatican en 2007 ; le Bahrein l'a fait plus tôt, en 2000.Lire aussi :