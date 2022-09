Depuis le Kazakhstan, l’appel du pape François à garder « nos identités ouvertes au courage de l’altérité »

« développer une culture de tolérance et de respect mutuel comme contrepoids à l'idéologie de la haine et de l'extrémisme »

« promouvoir le dialogue mondial entre les civilisations, les cultures et les religions »

« se réveiller de ce fondamentalisme qui pollue et corrode toutes les croyances »

« laisser seuls aux livres d’histoire les discours qui, trop longtemps, ici et ailleurs, ont inculqué suspicion et mépris à l’égard de la religion, comme s’il s’agissait d’un facteur de déstabilisation de la société moderne ».

Une centaine de personnalités et de leaders religieux sont rassemblés à Noursoultan, la capitale kazakhe, à l’occasion du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Ses objectifs affichés :ou encore, qu’elles soient abrahamiques ou non. Près d’une décennie après la première édition, ce rendez-vous interreligieux instauré par le premier président du Kazakhstan, Noursoultan Abishevich Nazarbaïev, qui a dirigé le pays de 1990 à 2019, se tient du mercredi 14 eu jeudi 15 septembre.Cette 7e édition est marquée par la présence du pape François, qui a foulé pour la première fois le sol kazakh pour son 38e voyage apostolique. Après une prière silencieuse réunissant de hauts dignitaires comme le cheikh Ahmed El Tayyeb, le grand imam d’Al-Azhar, et Yitzhak Yosef, le grand-rabbin séfarade d’Israël, le souverain pontife a appelé le monde àmais aussi de