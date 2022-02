Depuis la Mauritanie, les leaders religieux musulmans au front contre l'extrémisme et pour la paix en Afrique

La complexité du phénomène de l’extrémisme, « du fait de l’imbrication de multiples facteurs » selon les mots du président mauritanien, a été nettement soulignée au cours du rassemblement. « La pensée extrémiste trouve dans la fragilité des conditions sociales, l’injustice, la pauvreté, l’ignorance et le chômage, un environnement propice à sa croissance et à sa propagation dans le corps social, en particulier chez les jeunes, de sorte qu’elle se transforme par conséquence en violence terroriste effective, destructrice et meurtrière » , a indiqué à l’ouverture du sommet Mohammed Ould Ghazouani. « La victoire sur le terrorisme exige de briser son épine militaire ainsi que de le priver d’un environnement favorable en luttant contre l’ignorance et la pauvreté, et d’instaurer un État de droit bien ancré », a-t-il reconnu, pointant ainsi la responsabilité des dirigeants tout en exigeant des religieux de « prêcher les valeurs islamiques authentiques ».



S’agissant des « causes structurelles et profondes » de la violence, Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute, a aussi mis l'accent sur les injustices sociales et économiques pour expliquer, études à l’appui, les motivations de jeunes africains à verser dans l’extrémisme. « L'idéologie peut être le moteur d'engagement mais il est nourri par les injustices qu'ils subissent dans nos sociétés » , génératrices de frustrations que les groupes extrémistes parviennent à exploiter.



« L'efficacité des initiatives dépendra en grande partie de la compréhension des contextes. On ne peut pas importer des solutions de contextes qui sont détachés des nôtres », a estimé Bakary Sambe, pour qui « la pratique des contre-discours doit suivre l'évolution des techniques de communication » pour contrecarrer aussi bien « Cheikh Google » que les prêcheurs de haine.