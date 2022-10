A la découverte des jardins interreligieux, témoins de la fraternité entre les cultes en Alsace

« un jardin remarquable, à découvrir absolument pour ses clés de lectures, riches des sens offerts par l’histoire et la vie des hommes », « un jardin, outil de dialogue et témoin actif du vivre et de l’agir ensemble ».

« faire revivre les grands épisodes des trois religions monothéistes nées autour de la Méditerranée, le judaïsme, le christianisme et l'islam, à travers un cheminement passant par la symbolique des végétaux. »

« un espace pédagogique où tous (peuvent) partir à la découverte des chemins de foi sur lesquels les croyants ont accueilli la Parole, chemins qui se sont bien souvent croisés tout au long de l’histoire »

« invité à entrer dans un cheminement à la rencontre des grands moments, des symboles et des personnages en qui chacune de nos traditions (juive, chrétienne et musulmane) reconnaît pour soi et pour les autres une source de vie et de foi ».

En comptant désormais le dernier-né, ils sont six, répertoriés ici en Alsace, et tous subventionnés par les collectivités locales. A Saverne, le public est invité à visiter depuis 2006C'est le premier du genre à voir le jour. Il en suivra d'autres.A Erstein, le jardin interreligieux est implanté dans le centre hospitalier depuis 2017. Dix ans plus tôt, c’était le Jardin du Livre qui avait été inauguré au pied de l'église Saint-Blaise. Son but :Un endroit similaire existe depuis 2013, cette fois à Strasbourg même, dans le quartier de la Meinau : l’Oasis de la rencontre, qui se présente comme. A son entrée dans le jardin, le visiteur est