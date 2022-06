A Villeparisis, un jardin de la Paix vient signer la belle entente entre chrétiens et musulmans

Dimanche 12 juin, le collectif Chrétiens-Musulmans de Villeparisis (Seine-et-Marne), animé par Bouamra Boussad, responsable du pôle Dialogue et Ouverture de la mosquée Othman Ibn Affan, et le père Bruno Sautereau, prêtre de l’église Notre-Dame-de-la-Paix, a inauguré un « jardin de la Paix » , en compagnie des fidèles des deux cultes. Situé tout juste à côté de l’église catholique, cet emplacement a été symboliquement officialisé par un olivier, planté à l’entrée du futur jardin potager et abondamment arrosé par des enfants issus des deux communautés.



« Nous avons retrouvé la communauté catholique à la fin de la messe , raconte à Saphirnews Boussad Bouamra, qui est également imam de la mosquée de Bondy (Seine-Saint-Denis). J’ai pris la parole pour expliquer que ce projet devait développer le bien vivre ensemble. L’olivier symbolise la longévité et l’espoir de lendemains meilleurs pour nos enfants. L’objectif concret est de créer un lieu de rencontre où les participants feront pousser des légumes, des fruits et de la fraternité. Se rencontrer et vivre des choses ensemble est indispensable pour chasser les préjuger. »