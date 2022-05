Arabie Saoudite : un forum interreligieux sur les valeurs communes rassemble des leaders de grandes religions

Un Forum pour la promotion des valeurs communes aux croyants s’est tenu les mercredi 11 et jeudi 12 mai à Riyad, la capitale saoudienne, sous l'égide de la Ligue islamique mondiale (LIM), avec le soutien du Vatican. Des représentants des grandes religions ont été invités pour ce rendez-vous historique dans le royaume wahhabite visant à explorer ensemble les possibilités de partager des valeurs et une vision commune pouvant déboucher sur une coopération concrète entre cultes sous diverses formes.Une centaine de leaders musulmans, chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes, se sont rassemblés à cette fin. Selon nos informations, une délégation française comptant sept responsables religieux était présente à cette conférence d’un genre inédit en Arabie Saoudite. Celle-ci avait déjà accueilli un premier forum interreligieux, celui du G20 en 2020, mais avait alors été organisé en visioconférence en raison de la pandémie de la Covid-19.Côté musulman, Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et de l’Union des mosquées de France (UMF), Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, ont fait le voyage. Figurait aussi Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation de l’islam de France (FIF) avec lequel la LIM a organisé une conférence interreligieuse en 2019 à Paris. Côté juif et chrétien, Michel Serfaty, rabbin et président-fondateur de l'Amitié judéo-musulmane de France (AJMF), Moché Lewin, conseiller spécial du Grand Rabbin de France, et Vincent Feroldi, prêtre et ancien directeur du Service national des relations avec les musulmans (SNRM), étaient aussi de la partie.