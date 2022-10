Des classes Ensemble avec Marie à la rencontre des jeunes, la fraternité islamo-chrétienne en actes

Témoigner « sans syncrétisme, sans relativisme, sans prosélytisme »

Dans ce cadre, un peu plus de 20 bénévoles ont été formés pour animer ces « classes » . Mais comment sont choisis les animateurs ? « Ils et elles sont des personnes rencontrées au hasard des contacts pris pour organiser nos rencontres autour de Marie » , indique-t-on du côté d’Efesia. Un document interne précise que les animateurs et animatrices doivent avoir la foi, qu’elle soit musulmane ou chrétienne, et qu’ils et elles doivent être animé-e-s par « le désir de la rencontre islamo-chrétienne » .



Côté pratique, ils ont également besoin d’un peu de temps libre dans la semaine car les interventions se déroulent pendant les temps scolaires. Ces dernières sont toujours animées par un binôme d’animateurs, un chrétien et un musulman, qui « témoignent de la fraternité qui peut se développer entre croyants » . « Sans syncrétisme, sans relativisme, sans prosélytisme » , insistent les organisateurs.



Animatrice elle-même, Sybille Dubois a noté une grande curiosité de la part des jeunes, souvent des lycéens. « La plupart sont agnostiques mais curieux. Ils nous interrogent sur notre rencontre avec Dieu, sur la façon dont nous prions, sur ce que l’on peut trouver dans les textes. Notre but est de les aider à réfléchir par eux-mêmes. A la fin de chaque séance, nous leur donnons une fiche pour leur permettre de faire un retour par écrit. Beaucoup indiquent que la séance les a intéressés. Ce qui ne veut pas dire qu’ils poursuivront la réflexion plus loin… » L'initiative n'en demeure pas moins salutaire.