IsraÃ«l/Palestine : une veillÃ©e spirituelle pour rassembler juifs, chrÃ©tiens et musulmans Ã  Paris

« Sans discours ni protocole, retrouvons-nous pour un moment spirituel de compassion envers toutes les victimes israéliennes et palestiniennes. »

« engagées pour un meilleur vivre-ensemble par le dialogue interconvictionnel ou interreligieux,* humanistes de toutes convictions, parmi lesquels des juifs, des chrétiens, des musulmans ou des bouddhistes »

« ensemble, nous porterons dans nos cœurs notre humanité blessée au plus profond. Nous manifesterons notre volonté de ne pas nous laisser emporter par le déferlement de haine et de violence qui nous atteint aujourd'hui, ici et là-bas »,

« Ensemble, nous entrerons dans une démarche commune pour faire grandir en nous et autour de nous un esprit de paix et de fraternité. Ensemble, nous manifesterons notre désir de bâtir un monde plus juste et plus humain, où chacun puisse exister librement et en sécurité, en n'oubliant jamais qu'au-delà de toutes nos appartenances et de toutes nos convictions, nous formons une seule et même famille humaine. »

Plusieurs associationsorganisent, jeudi 30 novembre, au Forum 104 à Paris, une veillée de recueillement et d'apaisement à laquelle le plus grand nombre de personnes est invité.Dans un contexte où des tensions se font sentir au sein de la société française,font savoir les organisateurs.*La Coordination interconvictionnel du Grand Paris (CINPA), l'Amitié judéo-musulmane de France (AJMF), l'Amitié judéo-chrétienne de France (AJCF), Efesia qui porte le mouvement Ensemble avec Marie, Agir pour la fraternité – Paris 15e, le Groupe interreligieux pour la paix des Yvelines (GIP 78), le mouvement des Focolari, Coexister, Hermeneo et Religions pour la Paix (RfP).