A Paris, une rencontre fraternelle autour de Marie Ã  la mosquÃ©e de la MisÃ©ricorde

« Bienvenue aux cœurs purs ! »

« L’actualité le nécessitait, l’inspiration l’imposait. Cette rencontre symbolise l’excellence des débats qui prévalent dans un arrondissement où bienveillance et tolérance entre les communautés leur permettent de co-exister et de se développer, non pas malgré leurs différences, mais grâce à leurs différences. Car les religions font partie intégrante de la vie d’une nation, dont l’idéal de vivre-ensemble doit réaliser l’unité dans la diversité des cultures qu’elle englobe »

A Paris s’est tenue, mercredi 22 novembre, une rencontre Ensemble avec Marie à la mosquée de la Miséricorde dans le 15e arrondissement. Près de 250 personnes étaient présentes, témoignant du désir de se rencontrer entre chrétiens et musulmans pour un temps spirituel, fraternel et d’amitié. Pour ceux et celles qui l’ont vécue, cette rencontre a fait signe comme une petite lumière d’humanité aujourd’hui à l'heure où les replis identitaires et la montée des extrémismes de tout bord mettent en danger notre monde commun.Le maire Philippe Goujon, dans son discours d’ouverture, a exprimé son soutien et sa solidarité pour ces rencontres interreligieuses si importantes pour la vie locale mais aussi pour la société dans son ensemble., a-t-il déclaré. La laïcité dans son acception ouverte offre en effet un cadre pour vivre de telles expériences qu’elle encourage et pour mieux se connaître dans nos fois et traditions respectives. La République et la France sortent enrichies de cette diversité qui se rencontre, tisse des liens et œuvre pour la paix. Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, et Antoine Guggenheim, prêtre et délégué diocésain de l’archevêque de Paris chargé des relations entre chrétiens et musulmans, ont chacun exprimé l’importance de la figure de Marie dans la tradition musulmane et chrétienne, comme modèle de confiance, de vie remarquable mais aussi comme témoin du dialogue et de la rencontre. Marie nous invite à vivre aussi un dialogue intérieur, à mieux connaître et s’enrichir de nos pratiques, à œuvrer ensemble pour lutter contre la misère et la précarité.