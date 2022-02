Ensemble avec Marie, une célébration de la fraternité mêlant musulmans et chrétiens à Paris

« C’était merveilleux ! Ce type de rencontre permet de sortir de la vie quotidienne et des discours haineux que l’on entend trop souvent dans les médias ou dans la rue. »

« ensemble pour prier »

« prier ensemble »

« Au début de tout, la confiance »

Grands yeux souriants et air ravi, Aminata était présente dimanche 6 février en l’église Saint-Sulpice à Paris, pour une célébration rassemblant chrétiens et musulmans, organisée par le mouvement spirituel Ensemble avec Marie Loin d’être une tentative de syncrétisme religieux, ce rassemblement s’est déroulé, cinq ans après la toute première édition dans le cadre de la Journée internationale de la fraternité humaine instituée par l’Organisation des nations unies. Plusieurs intervenants ont rappelé qu’il s’agissait d’un événementet non pour. Les discours, les versets coraniques, les prières et les chants ont résonné dans l'église en français et en arabe.Organisée autour du thème, cette célébration s’est déroulée en présence de quelque 800 personnes venues des quatre coins d’Ile-de-France, mais aussi de province, rassemblées autour de la figure de la mère de Jésus . Elle s’est prolongée par un forum avec douze stands thématiques installés devant les chapelles, le long de la nef de l’église : Attendre un enfant dans la confiance ; Former, témoigner, s'ouvrir ; Jeunes, vivre nos différences au quotidien ; Agir pour la fraternité à l’université ; Préparer et vivre son mariage mixte ; Concilier sa vie professionnelle et sa vie spirituelle ; Handicaps et fragilités ; Partager nos spiritualités ; Vivre ensemble et faire ensemble ; Œuvrer pour la justice sociale ; Vivre la fraternité dans nos quartiers ; Accompagner le deuil.