De Saint-Ouen Ã  lâ€™Ile-Saint-Denis, une marche interreligieuse alliant sport et foi

Allier sport et foi, c'est la volonté des organisateurs d'une marche organisée dimanche 4 février entre Saint-Ouen et l'Ile-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. A l'appel de divers responsables religieux de ces communes séquano-dyonisiennes, le parcours débutera à 14h depuis la Grande Mosquée Al-Hashimi pour prendre fin à l'église Saint-Pierre, à l'Ile-Saint-Denis. Des haltes seront faites à la synagogue, l'église du Vieux Saint-Ouen et le Village olympique de l'Ile-Saint-Denis. Cette marche est décrite notamment par le Service diocésain pour les relations avec les musulmans de la Seine-Saint-Denis (SDRM 93) comme « un temps privilégié pour marcher et découvrir des lieux de cultes et le village olympique, approfondir ce que nos traditions spirituelles ont à nous dire sur le sport et la fraternité, tisser des liens fraternels en marchant et échangeant avec des personnes appartenant à une autre tradition religieuse ou d'autres convictions ». Cette initiative est organisée à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité humaine. Pour cette occasion, plusieurs organisations de la société civile engagées dans le dialogue interconvictionnel ont lancé un appel voici plusieurs semaines appelant à faire de la journée du 4 février « un événement festif et populaire, capable de sensibiliser le plus grand nombre à l'urgence de la fraternité ».