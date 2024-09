Aux 50 ans du SNRM, un dialogue islamo-chrétien aujourd’hui plus que jamais nécessaire

L’atrium a accueilli plusieurs paroles officielles dont celle de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la CEF, qui a eu la délicate tâche de lancer la journée. Pour le prélat, ce dialogue participe certes au « bien commun » mais il est aussi « une exigence de la foi » qui vise « à faire monter le niveau spirituel de notre humanité » . L’ambition, affirme-t-il, n’est pas seulement de tenter de façon statique d’obtenir la paix mais plutôt de construire « une unité de l’humanité tout en tenant compte des différences, des tensions et des polarisations qui existent inévitablement ».



Marquer le cinquantenaire du SNRM n’est pas « seulement une commémoration » mais bien « un évènement qui est fêté » avec tout ce qu’il y a « d’inédit et de possibilités nouvelles » , indique l’archevêque. « Nous vivons aujourd’hui, ici en France au sein d’une communauté nationale composée de personnes de foi et de croyance différente. Notre société cherche parfois à tâtons à donner à chacun sa place. Cette unité est fondée sur la liberté religieuse et la liberté de conscience. C’est totalement inédit dans l’histoire de l’humanité que des hommes et de femmes de religions différentes existent à égalité de droit ! Cette situation doit nous faire accepter l’existence des couples mixtes, qu’il y ait des conversations et des passages d’une religion à une autre, de pouvoir aussi avoir la possibilité de présenter notre foi de la façon la plus attractive qu’il soit, mais sans esprit de domination » , conclut-il, avant de laisser la parole au recteur de la Grande Mosquée de Paris.



« En ce jour de célébration, j’exprime ma profonde gratitude au SNRM pour son engagement permanent en faveur de l’interconnaissance et de la solidarité entre chrétiens et musulmans » , fait part Chems-Eddine Hafiz, qui déclare placer « beaucoup de confiance en notre foi commune en Dieu et à la possibilité de cultiver les valeurs humanistes que nous partageons dans le respect des caractéristiques et des richesses propres à nos cultes ».