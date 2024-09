Points de vue Promouvoir l’harmonie religieuse pour le bien de l’humanité : ce que dit la Déclaration d'Istiqlal Rédigé par Saphirnews | Mardi 10 Septembre 2024 à 08:00

Le pape François poursuit, lundi 9 septembre, une importante tournée asiatique au cours de laquelle le souverain pontife met l’accent sur le dialogue interreligieux. Ce fut particulièrement le cas à son arrivée en Indonésie le 3 septembre. Au cours de cette grande étape, il a signé, jeudi 5 septembre, avec le grand imam Nasaruddin Umar la Déclaration commune d’Istiqlal, du nom de la grande mosquée de Jakarta. Le monde y est invité à « promouvoir l’harmonie religieuse pour le bien de l’humanité ». La voici en intégralité en français sur Saphirnews.







1. Le phénomène mondial de déshumanisation est particulièrement marqué par une violence et des conflits à grande échelle, entraînant fréquemment un nombre alarmant de victimes. Il est particulièrement inquiétant que la religion soit souvent instrumentalisée à cet égard, provoquant des souffrances à de nombreuses personnes, en particulier aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. Le rôle de la religion devrait cependant inclure la promotion et la sauvegarde de la dignité de toute vie humaine.



2. L’exploitation humaine de la création, notre maison commune, a contribué au changement climatique, entraînant diverses conséquences destructrices telles que les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique et les conditions météorologiques imprévisibles. Cette crise environnementale en cours est devenue un obstacle à la coexistence harmonieuse des peuples.



En réponse à ces deux crises, guidés par nos enseignements religieux respectifs et reconnaissant la contribution du principe philosophique indonésien de « Pancasila »,* nous, avec les autres chefs religieux présents, appelons à ce qui suit :



i. Les valeurs partagées par nos traditions religieuses doivent être efficacement promues afin de vaincre la culture de la violence et de l’indifférence qui afflige notre monde. En effet, les valeurs religieuses doivent être orientées vers la promotion d’une culture du respect, de la dignité, de la compassion, de la réconciliation et de la solidarité fraternelle afin de surmonter à la fois la déshumanisation et la destruction de l’environnement.



ii. Les chefs religieux en particulier, inspirés par leurs textes spirituels et leurs traditions respectifs, doivent coopérer pour répondre aux crises susmentionnées, identifier leurs causes et prendre les mesures appropriées.



iii. Puisqu’il n’existe qu’une seule famille humaine mondiale, le dialogue interreligieux doit être reconnu comme un instrument efficace pour résoudre les conflits locaux, régionaux et internationaux, en particulier ceux provoqués par l’abus de la religion. De plus, nos croyances et nos rites religieux ont une capacité particulière à parler au cœur humain et ainsi à favoriser un respect plus profond de la dignité humaine.



iv. Reconnaissant qu’un environnement de vie sain, paisible et harmonieux est essentiel pour devenir de véritables serviteurs de Dieu et gardiens de la création, nous appelons sincèrement toutes les personnes de bonne volonté à prendre des mesures décisives afin de maintenir l’intégrité de l’écosystème et de ses ressources, car nous les avons héritées des générations passées et espérons les transmettre à nos enfants et petits-enfants.



*Note de la rédaction : Le Pancasila est une philosophie d'Etat proclamée par l’Indonésie depuis 1945. Inscrit dans la constitution, ce système célèbre cinq principes qui sont la croyance en un Dieu unique, une humanité juste et civilisée, l'unité de l’Indonésie, une démocratie guidée par la sagesse à travers la délibération et la représentation, la justice sociale pour tout le peuple indonésien.



