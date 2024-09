L’Indonésie accueille à bras ouverts le pape François, le dialogue interreligieux au cœur du voyage

« La mosquée Istiqlal sera témoin de cet événement historique, où le monde pourra voir que la tolérance et l'harmonie sont respectées en Indonésie »

Plus de cinq ans après son voyage historique aux Emirats arabes unis au cours de laquelle a été signée la Déclaration sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune , une nouvelle déclaration commune sera signée avec le grand imam de la mosquée, Nasaruddin Umar., a déclaré le dignitaire musulman, qui fut ministre des Affaires religieuses entre 2011 et 2014.Elle aura pour thèmes principaux laliée aux conflits et à la violence contre les enfants et les femmes, et la protection de l'environnement, a fait savoir le président de la Conférence des évêques indonésiens, Antonius Subianto Bunjamin. S'agissant de la question écologique qui tient à cœur le pape, auteur de l'encyclique Laudato Si, le choix est judicieux : l'Indonésie fait partie des pays les plus pollués de la planète. A l'instar de nombreuses régions comme Bali, Jakarta est défigurée par la présence de tonnes de déchets plastiques. Elle est en outre gravement menacée par la montée des eaux, au point où le gouvernement a décidé de changer de capitale. Ce statut est officiellement attribué depuis août à Nusantara, une ville créée de toute pièce sur l'île de Bornéo.Le voyage apostolique du pape François, le 45e de son pontificat, durera jusqu'au vendredi 6 septembre en Indonésie, qui a émis pour l'occasion un timbre spécial en l'honneur du chef de l'Eglise catholique, âgé de 87 ans. Sa tournée l'amènera ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour jusqu'au 13 septembre.