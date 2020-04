Hommage Ã  Michel Lelong, figure du dialogue islamo-chrÃ©tien, Â« prÃªtre de JÃ©sus-Christ parmi les musulmans Â»

« Certains évêques et pasteurs semblant se préoccuper uniquement du sort des chrétiens, certains rabbins de celui des juifs et certains imams de celui des musulmans ? Il est, certes, légitime qu’une solidarité particulière existe entre les membres d’une même communauté de foi. Mais si les croyants veulent être vraiment fidèles au message des prophètes bibliques, à celui du Christ et à celui du Coran, ils doivent être attentifs à l’être humain et, surtout, être, ensemble, particulièrement attentifs à ceux qui souffrent, à ceux qui sont rejetés, oubliés, opprimés. C’est dans cette perspective que, face à la situation actuelle au Moyen-Orient, les responsables des Églises chrétiennes, du judaïsme et de l’islam doivent se concerter, unir leurs voix et agir ensemble pour la justice et la paix. »

Michel savait que l'extrémisme n'a pas de visage, ni de religion, ni de nationalité. Durant les dernières années de sa vie, Il nous demandait de continuer à œuvrer ensemble fraternellement pour interroger et interpréter nos sources, éduquer les nouvelles générations et informer le monde. Pas seulement pour dénoncer l'injustifiable, mais pour énoncer une voie d'avenir, celle de la justice et de la paix. Michel croyait profondément à l'amitié islamo-chrétienne, signe de la volonté divine.Au sujet de la question politique palestinienne et du Moyen-Orient, il était clair :Tes amis musulmans ne t'oublieront jamais. Repose en paix, mon cher ami Michel.*****, philosophe et islamologue, est auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment « L'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité » (éditions Odile Jacob, Paris, 2016). Il est aussi ancien premier coprésident et cofondateur du Groupe d'amitié islamo-chrétienne avec le père Michel Lelong.