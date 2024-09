L’éducation au dialogue, le chemin à entreprendre contre la civilisation de l’anti-frère en France et ailleurs

Ecclesiam Suam

« l’Encyclique du dialogue »

« un art de communication spirituelle »

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme »

« Le dialogue n'est pas orgueilleux,

Il n'est pas piquant ; il n'est pas offensant. Son autorité lui vient de l'intérieur, de la vérité qu'il expose, de la charité qu'il répand, de l'exemple qu'il propose ; il n'est pas commandement et ne procède pas de façon impérieuse. Il est pacifique... (Il) indique une volonté de courtoisie, d'estime… (il) exclut la condamnation a priori, la polémique offensante et tournée en habitude... (S’il) ne vise pas à obtenir immédiatement la conversion de l'interlocuteur parce (qu'il) respecte sa dignité et sa liberté, (il) vise cependant à procurer son avantage et voudrait le disposer à une communion plus pleine de sentiments et de convictions. »

« On pense parfois que la rencontre entre les religions consiste à rechercher à tout prix un point commun entre des doctrines et des professions religieuses différentes,

En réalité, il peut arriver qu'une telle approche finisse par nous diviser. Car les doctrines et les dogmes de chaque expérience religieuse sont différents… L’unité naît des liens personnels d’amitié, du respect mutuel, de la défense réciproque des espaces et des idées des autres »

Cette année, dans l'Église, nous célébrons aussi un autre anniversaire : les 60 ans du Documentdu saint Pape Paul VI, connue comme. Dans cette lettre, le dialogue, pas seulement interreligieux, y est présenté comme(ES 3). Il le compare avec la douceur du Christ quand il dit :(Mt 11, 29).dit Paul VI.(ES 81)Pas de langage antisémite, islamophobe, christianophobe, antireligieux en général, ou même « politico-phobe » entre nous, car tout cela est contraire à la véritable spiritualité. Si nous ne voulons pas construire la civilisation de l’anti-frère, en France, en Europe et ailleurs, le chemin à entreprendre aujourd’hui est donc celui de l’éducation au dialogue : apprendre et enseigner à être flexible, convivial, à l’écoute. Il y a très peu d’endroits où l’on apprend à être agréable et fraternel, c’est-à-dire où l’on apprend à s’écouter, à dialoguer, mais non pas dialectiquement, comme dans les universités ou les assemblées parlementaires car là, il s’agit surtout de prouver une thèse ou de convaincre un adversaire.Parmi les messages que le Pape François a laissés lors de son récent passage en Indonésie au cours de la rencontre interreligieuse à la mosquée Istiqlal de Jakarta (5 septembre 2024), l’une de ses invitations concrètes est de prendre soin des liens.disait-il.. Nous pouvons faire nôtre ce message adressé aux musulmans et aux chrétiens indonésiens en ce jour d’anniversaire, ici en France, du SNRM que je félicite encore une fois, au nom du Dicastère pour le Dialogue Interreligieux, pour tous ces liens tissés avec les musulmans de France et d’ailleurs. Je vous remercie.Lire aussi :