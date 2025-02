Un navire-école à l'assaut de la Méditerranée pour construire la paix entre les peuples

Jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025, les jeunes, des hommes et des femmes âgés de 20 à 35 ans ayant « des préoccupations écologiques et interreligieuses » , rallieront les ports de Barcelone (Espagne), Tétouan (Maroc), Bizerte (Tunisie), Palerme et Naples (Italie), La Valette (Malte), Athènes (Grèce), Limassol (Chypre) ou encore Istanbul (Turquie), avant de finir sa course à la Cité phocéenne. Il s’agira de « faire dialoguer les cinq rives » , à savoir les Balkans, l'Europe latine, l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, et non pas uniquement le nord et le sud, pour ainsi « casser les schémas binaires » , selon Alexis Leproux.



Entourés d’un équipage de grands professionnels de la mer, les jeunes, sélectionnés sur candidature, se confieront à « l’art éducatif maritime » de l’association AJD, qui anime des actions en mer en faveur du brassage social et de l’insertion des jeunes. Au cours de ce voyage hors normes, ils suivront des sessions de formation en partenariat avec l’association Mar Yam, qui promeut la culture du dialogue en Méditerranée. Ils participeront à des colloques thématiques autour, entre autres, de l’éducation, de la place des femmes, des défis migratoires, des christianismes d’Orient et d’Occident et du dialogue interreligieux. Des festivals clôtureront chaque session.



« On écrira à chaque étape un chapitre d'un livre blanc qui sera remis au pape François et aux collectivités locales que nous aurons visitées » à l’issue de l’expédition, indique Alexis Leproux. Cette synthèse « donnera aux acteurs de la Méditerranée l'écho de 200 jeunes, comme une forme de synode de la Méditerranée interconfessionnel ».