Marseille : les aides financières attribuées au collège-lycée musulman Ibn Khaldoun suspendues

« le temps que vous (Elisabeth Borne, ndlr) mettiez en œuvre dans les plus brefs délais une inspection académique rigoureuse et exhaustive »

« Le Centre musulman de Marseille est le centre de l'écosystème frériste des Bouches-du-Rhône : il regroupe la mosquée Mariam, le collège-lycée Ibn Khaldoun, ainsi que de nombreuses associations islamiques. »

« particulièrement alarmant »

Les conséquences de la publication, mercredi 21 mai, du rapport sur les réseaux fréristes en France ne se sont pas fait attendre pour le collège-lycée privé Ibn Khaldoun à Marseille. L'établissement musulman, ouvert depuis 2009 et dirigé par Mohsen Ngazou , par ailleurs président de la fédération Musulmans de France (MF), pourrait voir son contrat d'association avec l'Etat résilié.La menace plane, alors que cette mesure est pleinement souhaitée par les présidents de la Région Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA), Renaud Muselier (Renaissance), et du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal (DVD). Ces derniers ont appelé, jeudi 22 mai, le ministère de l'Education nationale à suspendre le contrat d'association qui bénéficie aujourd'hui à la moitié des 16 classes de l'école,, selon les termes d'une lettre signée des deux élus et transmise à l'AFP. Sans attendre, ils ont suspendu leurs aides à l'établissement.Les deux élus ont cité le rapport pour appuyer leur décision :Ce constat està leurs yeux et justifierait leur décision de ne plus verser le forfait d'externat. Cette contribution financière, prévue par le code de l'éducation, correspond à la participation des régions aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat.