Attentats de Christchurch, un an aprÃ¨s : la Nouvelle-ZÃ©lande Ã  l'heure des commÃ©morations

« la Nouvelle-Zélande et ses habitants ont fondamentalement changé »

Une année est passée depuis les terribles attentats perpétrés contre deux mosquées à Christchurch. Depuis,, selon la cheffe du gouvernement, Jacinda Ardern, tout en concédant que son pays peut mieux faire pour lutter contre la haine.C'est elle qui a géré avec brio la crise qui a suivi les attaques, avec des allocutions qui ont marqué les esprits et réconforté une nation. « They are us. We are one » furent de ses mots puissants.