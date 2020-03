Un an aprÃ¨s Christchurch, une enquÃªte ouverte sur des menaces profÃ©rÃ©es contre la mosquÃ©e Al-Noor

« Nous suivons des pistes et je suis convaincu que nous établirons qui est cette personne »

« Nous sommes très près. »

Alors que le premier anniversaire de la commémoration des attentats de Christchurch approche, la police néo-zélandaise a ouvert une enquête pour retrouver l'auteur de menaces formulées contre la mosquée Al-Noor, l’une des deux mosquées touchées par les attaques le 15 mars 2019 par un suprématiste blanc.Les menaces ont été proférées dimanche 1er mars via la messagerie Telegram. Le message posté montrait, rapporte l'AFP, un homme cagoulé, assis dans une voiture devant la mosquée, avec un texte menaçant et un émoji représentant un pistolet., a déclaré à Radio New Zealand John Price, un des responsables de la police de Canterbury, la région de l'Île du Sud où se trouve Christchurch.Les organisations musulmanes ont appelé les musulmans à la plus grande vigilance à l'approche des commémorations. Une grande prière du vendredi organisée par les responsables des deux mosquées victimes des attentats est prévue vendredi 13 mars à Christchurch. Une cérémonie nationale est également à l'agenda ce même jour.Lire aussi :Et aussi :