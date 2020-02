Formation des imams : l'institut Al-Ghazali se déploie hors les murs de la Grande Mosquée de Paris

« la réorganisation du CFCM via la création des conseils départementaux du culte musulman et une gouvernance qui s’appuie davantage sur les acteurs du terrain, la formation et statut des cadres religieux et le financement du culte musulman ».

« La formation initiale et continue des cadres religieux sur ses volets profane et théologique a été au centre de cet entretien »

« Cette priorité absolue pour l’Islam de France doit s’appuyer sur une meilleure articulation entre les formations universitaires et les formations dispensées dans les instituts musulmans. »

La formation des imams fait partie des chantiers prioritaires dans la structuration de l'islam de France pour l'Etat. Cette question a ainsi figuré parmi les points clés de l'entretien, jeudi 13 février, entre le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, et le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner, durant lequel les grands dossiers du culte musulman ont été passés en revue :, a signifié le CFCM dans un communiqué.