Mosquée Omar, école « clandestine » de Bobigny : Gérald Darmanin dénonce « des mensonges »

Pour le cas de la mosquée Omar, « des mensonges » aussi dénoncés

L’opération menée par la préfecture de police de Paris samedi 3 octobre à la mosquée Omar, dans le 11e arrondissement de Paris, n’a, en revanche, pas conduit à la fermeture du lieu de culte. Elle a néanmoins déclenché l’émoi parmi les musulmans, d’une part, parce qu’elle a eu lieu au lendemain du discours d’Emmanuel Macron contre « le séparatisme islamiste » et, d’autre part, en raison de la présence d’enfants.



Face à une hostilité marquée de mosquées et de fédérations dénonçant une stigmatisation accrue des musulmans, Gérald Darmanin, appelé à revenir sur les raisons de l’opération, a assuré que les contrôles des services de l’Etat sont quotidiens et que personne n’y échappe. « Des contrôles sont effectués tous les jours, dans toutes les écoles de France, qu'elles soient catholiques, musulmanes, juives ou publiques. Il n’y a pas de contrôle systématique pour les musulmans mais il n'y a pas non plus le droit au non-contrôle et à la susceptibilité, ce n'est pas parce que cela gêne des gens qu’on arrêtera de faire des contrôles » , signifie Gérald Darmanin.



Alors que s’est-il passé à la mosquée Omar ? « Une quinzaine de policiers ont fait irruption dans la mosquée Omar pendant les cours d'arabe » , une « intrusion » qui a choqué « enfants et enseignants » , avait relayé le président de la mosquée, Hamadi Hammami, très vite après l’opération. Sur ce point précis, le ministre a, là encore, dénoncé « des mensonges ». « Les policiers ne sont jamais rentrés dans la classe » , affirme-t-il.



« Les policiers sont venus en civil et ne sont pas rentrés là où étaient les enfants. C'est un inspecteur de l'Education nationale, qui n’est pas un policier, qui est allé voir les livres et les devoirs. Le but de ce contrôle était périscolaire et, dans ce type de contrôle, il faut qu'il y ait des enfants. Ce qu’on en savait, c’est que les cours ont lieu tous les samedis matins donc le contrôle ne pouvait avoir lieu que le samedi matin » , raconte-t-il. Ce ne serait donc qu’un hasard du calendrier si l’opération a été menée au lendemain du discours présidentiel.