Un nouveau visage à la tête de l'aumônerie militaire du culte musulman

« en reconnaissance de sa vocation d’aumônier »

Nadir Mehidi, titulaire d'un doctorat en géochronologie au sein du Museum national d'histoire naturelle de Paris, a été tour à tour conférencier au Musée de l'Homme à Paris, chercheur associé puis consultant et manager dans un groupe hôtelier international de 1996 à 2008. En parallèle, il a occupé la fonction d'aumônier des hôpitaux bénévole de 1994 à 2005 avant de rejoindre l'aumônerie musulmane aux armées en 2008, encore toute jeune alors. L'homme, qui est l'imam du vendredi de la mosquée de l'aéroport de Paris Orly depuis 2009, a su gravir les échelons au fil des années au sein du service d'aumônerie.D'abord chargé de mettre en place, à son arrivée, l'aumônerie musulmane de la zone de défense ouest et de desservir les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, il a été aumônier de zone de défense Ile-de-France de 2009 à 2012, l'année à laquelle il devient l'aumônier de l'Ecole Polytechnique mais surtout aumônier en chef adjoint de la gendarmerie nationale. C'est aussi en 2012 qu'il se voit décerner un diplôme d'honneur de l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris,Treize ans après son entrée à la Grande Muette, c'est le plus haut poste de l'aumônerie militaire musulmane que Nadir Mehidi se voit confier, qui plus est à l'ère du Covid-19 . Un nouveau défi qui lui faudra relever avec le soutien de ses aumôniers, au nombre de 38 aujourd'hui.