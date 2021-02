Formation des imams : une nouvelle annexe de l’institut Al-Ghazali à Marseille

L'institut de formation des imams et des aumôniers Al-Ghazali, fondée par la Grande Mosquée de Paris, ouvre une nouvelle annexe à Marseille.L’annonce a été officialisée après la signature, jeudi 11 février, d’une convention de partenariat entre la GMP, la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA) et la mosquée Bilal. Celle-ci, située dans le premier arrondissement de la cité phocéenne, va accueillir dès samedi 13 février les cours que les futurs cadres religieux musulmans inscrits devront suivre dans le cadre d’une formation diplômante de trois ans.Début février, c’est dans la mosquée Dar Ennour, à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, qu’une annexe d’Al-Ghazali a été ouverte. Une ouverture qui succède à deux autres au cours de l’année 2020 : aux Mureaux, dans les Yvelines, en février, et à Lille en octobre.Lire aussi :