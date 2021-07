Exclure des assises de l'islam de France les non-signataires de la charte ? « Ce sera ingérable »

« il faut écouter le terrain sans penser à étiqueter telle ou telle association »

« Nous avons exprimé

les raisons de notre désaccord sur la charte »

« nous n'avons jamais cessé de respecter les lois de la République. Si nous étions anti-républicains, il faudrait apporter la preuve de ces allégations »

« Ce sera problématique et ingérable »

« Le terrain a cette expérience et connaît bien les problématiques de nos concitoyens français de confession musulmane. Mettre à l’écart, c’est ne pas écouter et ce (qui émergera des assises) sera moins représentatif des avis des musulmans sur le sol français. »

« Les quatre fédérations

ne peuvent pas avancer seules. Mohammed Moussaoui

non plus, pas plus que les trois fédérations qui n’ont pas signé la charte. Si tout le monde s’entête à rester sur ses positions, on ne verra aucune solution »,

« Il est temps de travailler réellement pour les musulmans et de bien les représenter. Il faut mettre de côté nos divergences pour retrouver un peu de sérénité et prendre de la hauteur. »

Une prise de position ferme qui n’est, sans surprise, pas du goût des trois fédérations musulmanes aujourd’hui frappées d'ostracisme. Pour Ibrahim Alci, président du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF),sur la seule foi d’une adhésion ou pas à la charte.en février, sans qu’un dialogue n’ait pu émerger dessus depuis, déplore-t-il auprès de Saphirnews jeudi 1er avril. Surtout,Rappelant que de très nombreuses associations, rattachées ou non à des fédérations, ne sont pas prêtes à signer la charte en l’état, il sera difficile pour les préfets, selon Ibrahim Alci, d’écarter des assises ces acteurs musulmans - pour certains connus à l'échelle nationale - avec qui ils ont jusqu’ici l’habitude de travailler., estime-t-il.(dissidentes du CFCM)(président du CFCM)déclare celui qui demeure encore officiellement le vice-président du Conseil français du culte musulman (CFCM) . Il appelle les représentants de toutes les fédérations musulmanes à se remettre sérieusement autour de la table, à l’approche imminente du mois du Ramadan , qui devrait être un mois qui encourage à la concorde.Lire aussi :