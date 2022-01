Sur le vif Sécurisation des lieux de culte en France : quatre millions d’euros sur la table de l’Etat Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 13 Janvier 2022 à 14:30





« En tant que ministre des cultes, mon travail c’est de les protéger. Alors on augmente les moyens qui permettent d’équiper notamment en vidéoprotection les lieux de culte » , a-t-il fait part.



L’annonce a été faite devant l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Romainville, en Seine-Saint-Denis, qui a été la cible de vandalisme dans la nuit de dimanche 9 au lundi 10 janvier. Une paroisse à Bondy, dans le même département, a également subi les mêmes méfaits. Des enquêtes ont été ouvertes afin d’identifier les auteurs.



« Aujourd’hui, c’est une enveloppe de quatre millions d’euros qui est donnée et notamment à l’Église catholique si elle le souhaite et indépendamment de la loi de séparation de l’Église et de l’État », a indiqué le ministre, qui était accompagné des députés Isabelle Florennes et Ludovic Mendès, chargés d’une mission dédiée à



Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a réagi pour condamner « fermement les actes de vandalisme dont ont été victimes de nombreuses églises ces derniers jours », exprimant à l’occasion « son soutien total aux catholiques de France ». « Ces actes odieux contre des lieux de prière et de recueillement sont profondément choquants et intolérables » , a affirmé l’instance.



