La Grande Mosquée de Paris s’unit à la Licra pour lutter contre le racisme antimusulman

Si ce racisme, que la Licra refuse de nommerafin de distinguer selon elle les actes haineux visant les musulmans de la critique de l’islam,, les données que relaye l’association à l’AFP ne laissent pas de place au doute : sur les 800 signalements qui leur sont remontés, 263 sont des faits de racisme. Sur les 492 signalements reçus par le pôle haine en ligne, 114 concernent du racismeParce qu’est de confession musulmane,. La convention de partenariat vise, d’une part, à manifester la volonté des deux parties de. La GMP pourra, d’autre part, orienter les victimes vers l’aide juridique, gratuite, de la Licra., font savoir la Licra, qui compte depuis avril dans son comité d’honneur Manuel Valls et Edouard Philippe, et la Grande Mosquée de Paris, qui inscrivent leur partenariat. Ainsi,Selon le dernier bilan de l’Observatoire national de lutte contre l’islamophobie , sous l'égide du Conseil français du culte musulman (CFCM) avec lequel la Grande Mosquée de Paris a rompu , les actes antimusulmans ont augmenté de 53 % entre 2019 et 2020, passant de 154 à 235 actes en un an.Voir aussi :Lire aussi :