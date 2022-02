Des racines profondes de la crise au CFCM émerge le Forum de l'islam de France

Par ailleurs, le projet de la charte des principes pour l’islam de France , initié en novembre 2021, a été émaillé par de grandes tensions entre fédérations. Certaines ont été accusées par d’autres fédérations d’être « la composante islamiste du CFCM » . Avec le retrait de la Grande Mosquée de Paris en décembre 2021 et sans la médiation des pouvoirs publics, ce projet de charte a failli s’arrêter net.Le CFCM aurait pu capitaliser sur le texte de la charte qui est une contribution importante dans la lutte contre l’extrémisme et l’instrumentalisation de l’islam à des fins politiques. Mais, au moment de sa signature devant le président de la République en janvier 2021, les trois fédérations (CCMTF, CIMG et FP) ont refusé de signer , créant un climat délétère de division qui va s’aggraver par des réactions disproportionnées de certains signataires de la charte. Leur demande de ne plus réunir le bureau du CFCM tant que des non signataires y siègent mettait le CFCM dans l’illégalité et précipitait sa fin. La nomination du nouvel aumônier national des prisons à la demande du Garde des sceaux a engendré de nouvelles tensions. Le choix à l’unanimité d’un candidat, non affilié à aucune fédération, a été le prétexte pour les quatre fédérations (FFAIACA, GMP, MF et RMF) de démissionner du bureau du CFCM en mars 2021, tout en gardant leur « droit de véto » au sein de l’Assemblée Générale. Ceci leur a permis de bloquer la réforme du CFCM de juillet 2021 qui prévoyait le renouveau démocratique des instances représentatives du culte musulman par la base via les départements et la fin de la tutelle des fédérations sur l’islam de France.Lire aussi :